Amministrative Marano, Schiattarella: “Rimuovere eternit da via Edificio scolastico”

Ci è stato segnalato che nella giornata di ieri sono stati depositati pezzi di eternit fuori la scuola di Via Edificio scolastico.

Va posta l’attenzione dei cittadini sul rispetto del decoro urbano e della salute pubblica che dipende non solo dalla gestione dell’amministrazione comunale ma anche, e soprattutto, dai cittadini che hanno il dovere di rispettare e tutelare la cosa pubblica.

Lo smaltimento abusivo di rifiuti, in particolare di eternit, senza l’ausilio di ditte specializzate pone in pericolo non solo la salute di chi pone in essere l’abuso, ma la salute pubblica. Senza contare che l’abbandono dell’amianto e dei rifiuti in generale è un reato penale e chi lo commette rischia, oltre a multe salatissime anche il carcere.

La nostra coalizione, condanna con fermezza tali condotte e si

impegnerà, laddove premiata dalla tornata elettorale, a combattere e contrastare, con l’ausilio delle forze dell’ordine, ogni violazione del decoro e della salute pubblica, nell’ottica della tutela della legalità priorità assoluta della coalizione.

Nota stampa coalizione sindaco Barbara Schiattarella













