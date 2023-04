Marano, elezioni. Pap: “Accogliamo con estremo stupore l’appello della Fanelli. Il nostro candidato è Di Maro”

120 Visite

Marano: accogliamo benevolmente ma con estremo stupore l’appello rivolto da Stefania Fanelli nei confronti delle “forze sane” della città.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo più volte provato a trovare una sintesi che potesse culminare nella nascita di un percorso condiviso con idee e valori chiari.

Purtroppo, ogni nostro tentativo è stato vano. Benché gli obiettivi fossero simili, infatti, la strada per raggiungerli non era la stessa. Di conseguenza ogni gruppo, nella piena legittimità delle proprie idee, ha intrapreso il proprio percorso elettorale.

Riteniamo al tempo stesso che margini di collaborazione con alcune forze politiche che non antepongono personalismi al lavoro collettivo sia ancora possibile, nonostante il tempo sia poco.

Sebbene, ai tavoli a cui abbiamo partecipato, non avessimo mai posto come prioritario il nome di un “nostro” candidato sindaco, ad oggi Potere al Popolo assieme a Marano Popolare ha riconosciuto in Mauro Di Maro, storico attivista del territorio, la persona in grado di fare sintesi per aggregare chiunque voglia seriamente cambiare Marano e non punti semplicemente a vincere, ma a governare questa città.

Se vogliamo davvero effettuare una rivoluzione sociale e culturale, iniziamo da noi: basta carrozzoni, avanti progetti e percorsi condivisi.

