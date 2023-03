La primavera è arrivata ma la potatura dei platani al Vomero no!

60 Visite

Un nuovo pressante appello viene lanciato all’amministrazione comunale partenopea dalla collina del Vomero per il poco verde pubblico a disposizione dei cittadini all’amministrazione comunale. “ Nonostante che sia iniziata la stagione primaverile e che i rami dei platani secolari, che adornano molte strade e piazze del quartiere collinare partenopeo, siano oramai gemmati ed in qualche caso siano spuntate anche le prime foglioline, l’operazione di potatura delle alberature stradali in molte strade e piazze del quartiere Vomero non è stata effettuata – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Un’operazione che si sarebbe già dovuta fare nei mesi scorsi pure in considerazione dei problemi che hanno afflitto, anche in un recente passato, tali alberature stradali “.

“ I rami di alcuni platani, che in diverse strade, come via Scarlatti e via Luca Giordano, sono privi da tempo della necessaria potatura, arrivano oramai fino ai piani alti degli edifici, raggiungendo finestre e balconi – continua Capodanno -. La qual cosa potrebbe costituire un problema per l’apertura degli infissi durante l’estate. Senza considerare che alcune di queste essenze, anche in un recente passato, affette da malattie quali il cancro rosa o contagiate dalle “cimici del platano“ sono state purtroppo eliminate o sono cadute. Una situazione che andrebbe costantemente monitorata, effettuando con rituale cadenza i necessari interventi. In qualche caso, peraltro, il peso dei rami è così elevato da far incurvare il fusto della pianta sulla strada con conseguenze immaginabili “.

“ Il caldo, con la bella stagione, non potrà che peggiorare questo stato di cose, riproponendosi presumibilmente le stesse situazioni che si sono verificate nelle estati precedenti – conclude Capodanno -. Da rilevare che già in passato pioggia e vento hanno abbattuto diversi alberi malati, ed altri sono stati tagliati in quanto minacciavano di cadere da un momento all’altro. Molte delle fonti delle alberature eliminate sono rimaste da allora vuote. Chiediamo, dunque, ancora una volta, un intervento immediato mirato a scongiurare che queste situazioni si ripetano, sia attraverso le operazioni di potatura sia con le necessarie cure dei platani malati. Inoltre bisogna mettere a dimora nuove essenze nelle fonti d’albero ancora vuote “.

Al riguardo Capodanno sollecita l’assessore al verde affinché dia risposte sui motivi delle carenze del servizio, più volte segnalate, che ha prodotto il mancato completamento delle operazioni di potatura al Vomero.

…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS