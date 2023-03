Trump: “Martedì mi arresteranno, protestiamo e riprendiamoci il Paese”

49 Visite

Donald Trump ha dichiarato che sarà arrestato martedì prossimo dal procuratore distrettuale di Manhattan e ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare. «Fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan indicano che l’ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese», ha scritto sul suo social network Truth l’ex presidente degli Stati Uniti, 76 anni, che non ha fornito ulteriori dettagli. Il tono del messaggio di Trump — che ha già annunciato la sua ricandidatura per la Casa Bianca — ricorda quello con cui chiamò a manifestare i suoi sostenitori il 6 gennaio 2021, quando migliaia di persone assaltarono il Congresso degli Stati Uniti per evitare la proclamazione della vittoria di Joe Biden, provocando la morte di 4 persone.