Statale 162, l’ennesimo incidente: due morti e quattro feriti

105 Visite

Incastrati nella carrozzeria distrutta, tre giovani: due donne e un uomo, sangue dappertutto. Intorno, altre macchine e altri feriti. Dei tre, una ragazza lotta contro la morte in ospedale, gli altri due hanno perso la vita. È il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina all’alba sulla strada statale 162, una delle arterie che collegano la provincia vesuviana a Napoli, tra Cercola e Sant’Anastasia.

Sono morti Martina Persico, che avrebbe compiuto trent’anni a luglio, e Francesco Cataldo, che ne aveva compiuti 27 poco più di un mese fa. La prima viveva a Massa Lubrense, l’altro a Cervino, in provincia di Caserta. Con Martina in auto c’era una coetanea e amica, originaria di Pagani in provincia di Salerno, ricoverata all’ospedale Monaldi, in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili, ma i medici sono molto cauti e monitorano la situazione ora dopo ora. Al Secondo Policlinico ci sono altre tre persone: sono i conducenti delle altre macchine coinvolte nell’incidente, hanno riportato ferite varie ma non rischiano la vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e del nucleo investigativo, sezione rilievi, del gruppo di Castello di Cisterna. I militari hanno effettuato verifiche fino alla tarda mattinata di ieri, quando poi la strada è stata riaperta al traffico.