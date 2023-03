Marano, amministrative 2023: positivo l’incontro tra l’ex commissario Greco e un gruppo che potrebbe sostenerlo

97 Visite

Terminata poco fa l’ennesima riunione politica in vista delle elezioni amministrative: a Villaricca, in un noto bar, tra i sostenitori o possibili sostenitori dell’ex commissario Francesco Greco (nella foto), che ha già dichiarato di essere disponibile alla candidatura.

Erano presenti i rappresentanti di Forza Italia, alcuni esponenti del mondo progressista, l’avvocato Beniamino Esposito e centristi. Non c’erano Azione e Italia Viva, che ancora non si sbilanciano sui nomi di candidati. Non c’era nemmeno il consigliere regionale Pasquale Di Fenza, che ancora gira intorno alla carta Stanzione.

L’incontro è risultato, a detta dei presenti, positivo. C’è stata convergenza su diversi punti programmatici. Chi vi ha partecipato scioglierà la riserva definitiva nel giro di 72 ore. Il compito è quello di allargare ulteriormente il fronte.













