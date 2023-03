Napoli, morta all’età di 58 anni la dottoressa Fabbrocini

56 Visite

È morta all’età di 58 anni la professoressa Gabriella Fabbrocini. Impegnata in numerose campagne di prevenzione, aveva promosso anche l’apertura di un ambulatorio gratuito per le visite dermatologiche agli indigenti e agli immigrati, anche a quelli senza permesso di soggiorno. Gabriella Fabbrocini era direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all’Università Federico II di Napoli.













