Fabbrocini, Pirozzi: “Grande perdita per la sanità campana”

“Non posso nascondere tutto il mio sconforto, la mia tristezza e il mio profondo rammarico per la morte di Gabriella Fabbrocini, docente di Dermatologia all’Università di Napoli Federico II e professionista stimata. Abbiamo condiviso insieme, tempo fa, un’esperienza lavorativa grazie alla quale ho avuto modo di apprezzare da vicino la sua bontà, la sua competenza e la sua preparazione. Era sempre attenta agli ultimi e non si risparmiava mai nel suo lavoro. Oggi la sanità campana perde un grande punto di riferimento della dermatologia. Ancora una volta, la malattia del secolo, continua a seminare morte coinvolgendo indistintamente giovani e meno giovani. Condoglianze alla famiglia tutta.” Lo ha detto in una nota il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, non appena appresa la notizia della morte della Dott.ssa Gabriella Fabbrocini.













