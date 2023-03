Auto benzina e diesel, salta lo stop dal 2035: frenata dell’Europa

90 Visite

Il voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi e non è dunque entrato nell’agenda dei lavori della riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti dei 27. Dunque, rinviata l’adozione del regolamento sulle emissioni di Co2 per auto e furgoni nuovi dal 7 marzo a un prossimo Consiglio senza fissare una data. Lo ha annunciato la presidenza di turno retta dalla Svezia precisando che ‘non è stata confermata alcuna datà. Il regolamento prevede lo stop dell’immatricolazione dal 2035: il testo concordato con il Parlamento europeo era già stato approvato in linea di principio con il voto contrario di Polonia e l’astensione della Bulgaria. A Polonia e Ungheria si è ultimamente allineata l’Italia, che aveva finora dato il suo assenso. Restava la Germania in bilico: il partito liberale che fa parte della coalizione di governo ha frenato sulla decisione aprendo un problema nella maggioranza (di cui fanno parte Spd e verdi). In sostanza si temporeggia per trovare una soluzione o nell’attesa che a Berlino il governo trovi una soluzione di compromesso all’interno della coalizione.













