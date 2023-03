Amministrative Marano, fine settimane ricco di appuntamenti. Fermento nell’area centrista. Scalpitano Greco, De Biase, Izzo e Stanzione

105 Visite

Molto si deciderà nei prossimi due giorni. Diversi gli incontri e le riunioni politiche fissate per il fine settimane. Si riuniranno i sostenitori dell’ex commissario Francesco Greco (nella foto), con una riunione allargata a forze di centro, centrodestra e delusi della sinistra cittadina. Di incontri ve ne saranno anche altri, sempre nell’area moderata, per individuare quanto meno – dopo molti incontri infruttuosi – il profilo del candidato sindaco e stilare una rosa di nomi.

Al centro, la storia è nota, ci sono diversi papabili: da Izzo a Greco, da Stanzione a De Biase. Nessuno è uscito fuori ufficialmente, ma nessuno si è mai tirato fuori ufficialmente dalla contesa.

Stanzione piace al consigliere regionale Pasquale Di Fenza e su di lui potrebbe convergere anche Marano lab.

De Biase è sostenuto dal gruppo Perrotta (ex sindaco)-De Stefano (ex assessore “diguidiano”)-Cerullo (imprenditore edile ed ex consigliere comunale). Su De Biase potrebbe esserci anche la convergenza di Marano lab, ma è difficile che possa aggregare anche Azione, che chiede nomi nuovi. De Biase piace anche ad alcuni esponenti di FdI.

Greco (ex commissario al Comune di Marano) non dispiace a Forza Italia, all’ex consigliere Abbatiello e potrebbe piacere anche ad altri centristi.

Izzo (vicepreside della Socrate-Mallardo) potrebbe incassare il sì di Italia Viva e Marano Lab.

Questo raggruppamento, ad ogni modo, per vincere non sarebbe autosufficiente: occorrerebbe che il nome fosse gradito anche ad altri, del centrodestra o del centrosinistra. Da sole, le forze prima citate, correrebbero per un “meraviglioso” terzo posto.













