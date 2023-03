Napoli-Lazio, Olivera per Mario Rui squalificato. Nessun altro cambio per Spalletti

77 Visite

Pochi cambi e nessuna voglia di rallentare in casa Napoli in vista della sfida di venerdì al Maradona, con la Lazio di Sarri che proverà a fermare la corsa della capolista. Nessuno stravolgimento per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno di Raspadori infortunato e Mario Rui squalificato. Nel suo 4-3-3 solito Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mezzo confermato il trio Lobotka-Anguissa-Zielinski, così come in attacco dove ci saranno nuovamente Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen.













