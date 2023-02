Pd Campania e liti, scatta il nuovo corso: a Caserta arriverà un commissario

173 Visite

Anche se in Campania la vittoria congressuale spetta a Bonaccini, la regione non sarà certo immune dal nuovo corso della Schlein. Anzi. Ma è ancora troppo presto per capire come verrà rivoluzionato localmente il partito. Con un’unica cosa certa: questione di ore e scatterà il commissariamento di Caserta, la provincia sconquassata da un tesseramento dopato che ha invelenito il congresso e trascinato il partito in tribunale. E qui, in Terra di lavoro, arriverà la prima svolta della neo segretaria del Pd. Più complicata, anzi complicatissima, la situazione di Napoli e della segreteria regionale dove i giochi sono stati già avviati e sembra difficile fermarli ora.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS