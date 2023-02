Quarto, il gruppo consiliare “Un’altra Città” ha scelto di unirsi al percorso amministrativo intrapreso del sindaco Sabino”

42 Visite

Il gruppo consiliare “Un’altra Città” ha scelto di unirsi al percorso amministrativo intrapreso dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino, e sarà dunque parte integrante della coalizione a sostegno della sua ricandidatura a primo cittadino della città flegrea.

Un percorso già avviato nelle scorse settimane con l’ingresso in Giunta di Luigi Pugliese al quale sono state affidate le deleghe allo Sport e ai Trasporti mostrando fin da subito impegno e dedizione.

“Ringrazio il gruppo consiliare “Un’altra città” perché questo è sicuramente un altro punto di partenza importante. Insieme, tutti insieme, vogliamo costruire un grande percorso puntando su numerosi temi fondamentali per lo sviluppo di Quarto nei prossimi anni”, ha dichiarato Sabino. “L’intento è quello di continuare a lavorare sulle linee tracciate in modo condiviso per un presente e un futuro di crescita e sviluppo che sia anche sociale per la nostra amata città. Io sono felice di questo percorso che nasce e sono certo dei risultati che questo progetto progressista e riformista potrà raggiungere. Sono stati anni intensi e pieni di grandi traguardi per questa amministrazione e vogliamo proseguire a vele spiegate fino al 2028. In visione di questo posso dire di essere personalmente soddisfatto dell’ingresso del gruppo “Un’altra città”.













