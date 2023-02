Elezioni 2023, FreeMarano: “Basta indugi, il 5 Stelle cosa vuole fare? Il nostro progetto è Bocchetti sindaco e forze sane a sostegno”

Mentre la città sprofonda sempre di più nel degrado, i soliti noti tessono la tela elettorale col sol fine di ritrovarsi in consiglio ancora una volta al termine della ormai imminente tornata amministrativa. FreeMarano (i cui rappresentanti non sono mai stati eletti in alcuna precedente elezione e quindi completamente avulsi e distanti anni luce dalla mala politica che per anni ha imperversato in comune) da mesi sta cercando di coinvolgere la parte sana dei cittadini in un progetto politico serio e utile alla rinascita della città. Non a caso ha proposto al Direttore Bocchetti la candidatura a Sindaco essendo quest’ultimo il cittadino che più si è distinto in questi anni ed esposto contro la criminalità ed è inoltre un profondo conoscitore della macchina comunale.

In questa ottica di rinnovamento e di lotta al malaffare, abbiamo avuti colloqui proficui con “AZIONE” e “PER” ed in entrambi i casi si sono evidenziati punti in comune del programma che potrebbero prospettare un nuovo fronte politico pulito a Marano. In più occasioni abbiamo anche incontrato gli esponenti del Movimento 5 Stelle e chiesto di unirsi al nostro progetto e di condividerlo (Bocchetti Sindaco e coalizione con le sole forze sane). Purtroppo, e ne siamo rammaricati, ancora oggi 21 Febbraio 2023, nonostante i vari incontri, non abbiamo ricevuto risposta alcuna. Ufficiosamente ci è stato riferito che il Dott. Bocchetti non sarebbe persona gradita ad alcuni membri del gruppo locale ed a qualche parlamentare. Sinceramente siamo amareggiati di questi rumors e ci auguriamo di essere smentiti e che questa joint venture possa realizzarsi. Riesce davvero difficile trovare un valido motivo per non avere stima della persona e del professionista. Ad ogni modo avevamo proposto anche altri nomi alternativi laddove questo veto fosse stato insormontabile, due attivisti storici dello stesso Movimento 5 stelle ora in FreeMarano, ma anche questi nomi sono risultati poco graditi ad una parte del gruppo. Infine abbiamo chiesto a loro di proporre un nome, ma tale richiesta è stata bypassata con supercazzole poletichesi che non possono essere accettate giunti a questo punto della definizione degli obiettivi. Iniziamo a credere che anche questa volta il movimento non voglia assumersi responsabilità e quindi di non presentare la lista oppure che vogliano partecipare sapendo in anticipo di non ottenere nemmeno un seggio in modo da ottenere lo stesso risultato ovvero evitare l’ennesima figuraccia di non presentare la lista per la terza volta ed al contempo poter dire ci abbiamo provato ed è andata male… In altre parole, sempre una scappatoia per non avere responsabilità. Noi di FreMarano invece le responsabilità vorremmo poterle prendere tutte e vorremmo che il Movimento 5 Stelle facesse altrettanto ed è per questo motivo che lanciamo un ultimo ed accorato appello pubblico ovvero di unirsi al nostro progetto con il Direttore Bocchetti alla guida (Chi ama marano lo dimostra, ci mette la faccia pubblicamente, si assume tutte le responsabilità del caso e lotta fino alla fine per realizzare un sogno, risollevare una città in agonia). Naturalmente restiamo disponibili a vagliare alternative, ma purchè queste giungano.

Intanto in città circolano rumors sul Dott. Gagliardi (otorinolaringoiatra) che sarebbe stato proposto da parte del gruppo, ma anche su questo nome che loro stessi avrebbero tirato in ballo, un’altra parte del gruppo non sarebbe d’accordo e tra l’altro lo stesso Gagliardi già 6-7 anni fa fu accostato al M5S salvo poi essere ufficialmente definito non gradito dall’allora meetup. Infine, ma restano sempre rumors di cui non possiamo averne contezza, sembrerebbe che lo stesso Gagliardi si sarebbe attualmente proposto a varie parti politiche del territorio. In questa giravolta di rumors, l’unica certezza è che l’ago della bilancia delle prossime elezioni amministrative sembra essere completamente spaccato al proprio interno e che difficilmente riuscirà ad ottenere la certificazione se non ci saranno passi indietro da parte di alcuni e passi in avanti da parte di altri (tra l’altro altri rumors parlano di un incontro segreto che sarebbe avvenuto domenica scorsa tra alcuni esponenti del meetup e Mariolina Castellone dove quest’ultima avrebbe proprio sottolineato che difficilmente potranno presentare la lista senza unione d’intenti nel gruppo).

Noi di FREEMARANO aspettiamo fiduciosi e consapevoli che una coalizione con FREEMARANO, Movimento 5 Stelle, PER, AZIONE…con Bocchetti Sindaco, potrebbe stravincere al primo turno con liste pulite, tra l’altro composte anche da professionisti appartenenti ad amministrazioni dello stato che già si occupano di difesa e sicurezza, bilanci e amministrazione, e poi ci sarebbero avvocati, insegnanti e laureandi.