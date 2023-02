Napoli Pallavolo, atleti accolti a Palazzo San Giacomo dopo i successi

78 Visite

Il riconoscimento dell’Assessora allo sport Ferrante alla giovane realtà sportiva del quartiere Ponticelli che ha vinto la Coppa Campania.

La Città premia l’impegno di “Napoli Pallavolo”, giovane realtà sportiva partenopea che, negli ultimi mesi, ha raggiunto importanti risultati. Una rappresentanza dell’associazione è stata ospitata a Palazzo San Giacomo accolta da Emanuela Ferrante, Assessora del Comune di Napoli con deleghe allo sport e alle pari opportunità.

Quest’anno la “Napoli Pallavolo” si è fatta notare per gli ottimi traguardi conquistati in Campionato e Coppa arrivando, ad oggi, a ben quattordici vittorie consecutive e senza alcuna sconfitta nelle diverse competizioni. In particolare, imbattuta finora nel campionato regionale di serie C, la squadra ha siglato un primo successo stagionale vincendo la Coppa Campania a metà gennaio aprendo un 2023 ricco di soddisfazioni e altrettante aspirazioni. Si realizza così il sogno di Gerardo Amato e Carmen Terracciano, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di “Napoli Pallavolo” che nasce nel 2021 a Ponticelli, quartiere nella periferia Est di Napoli, per portare avanti un progetto innovativo per il volley femminile e maschile in città e per consegnare agli atleti e al territorio una speranza e una opportunità di riscatto e di successo attraverso lo sport. Sono numerosi, infatti, i giovani coinvolti nelle attività dell’A.S.D. che seguono con ammirazione i loro campioni e ambiscono a militare nella massima serie.

I soddisfacenti progressi sportivi consentono all’associazione di Napoli Est di porsi come obiettivo a medio termine la promozione in serie B per la maschile e di iniziare lo stesso percorso per quella femminile. Per il raggiungimento di questi propositi l’A.S.D. si avvale di giovani professionisti e tecnici e gode della collaborazione di partners del territorio partenopeo vicini al mondo della pallavolo e che, quindi, condividono il progetto e gli ideali della realtà: BCC Napoli, McDonald’s, Italiana Assicurazioni (agenzia di Volla), Belita Naples, Oceanus e Gelateria del Gallo.

“Napoli Pallavolo” è particolarmente legata alla propria Napoli. Il forte attaccamento ai simboli e ai valori della città da parte degli atleti e dell’associazione è testimoniato anche dalle scelte stilistiche delle nuove divise sportive: sulle maglie, infatti, sono raffigurati i simboli della mitra e del bastone pastorale di San Gennaro, Patrono di Napoli, e un cornicello, ossia il corno portafortuna.

All’incontro presso Palazzo San Giacomo con l’Assessora Ferrante – che ha ricevuto in dono la divisa societaria nel corso di un recente evento pubblico proprio a Ponticelli per la promozione di attività sportive gratuite per giovani e famiglie – hanno preso parte il Presidente dell’associazione Gerardo Amato, il dirigente Franco Terracciano e Angelo Colarusso, allenatore della squadra, accompagnati dall’assistent coach Gennaro Ferrentino e dall’atleta Diego Laudato in rappresentanza degli altri giocatori. Presente anche Amedeo Manzo, Presidente di BCC Napoli, uno degli sponsor di “Napoli Pallavolo”.

«Napoli Pallavolo è il riscatto di due giovani e di un quartiere che oggi può vantare una squadra di pallavolo maschile che sogna di ritagliarsi uno spazio nelle categorie nazionali. Così la tragica cronaca nera che mette in ginocchio il nostro quartiere viene superata grazie allo sport e ai suoi valori coinvolgendo i più giovani e offrendo loro delle opportunità», sostiene Gerardo Amato, presidente dell’A.S.D. di Ponticelli, che aggiunge: «Nonostante le difficoltà legate alle carenze degli impianti sportivi, siamo determinati nel portare avanti il progetto nato due anni fa e nel coinvolgere sempre di più la cittadinanza. Puntiamo in alto così da non deludere i nostri numerosi supporters e le loro aspettative», spiega Amato che aggiunge: «Siamo fiduciosi dell’impegno dell’assessore Ferrante per la disponibilità ad affidarci un impianto sportivo più adeguato alle esigenze delle nostre squadre».

«Ringrazio i campioni della Napoli Pallavolo che da poco hanno alzato al cielo la “Coppa Campania” per il loro impegno e per le energie positive messe in campo capaci di coinvolgere la città ed i Napoletani», così Emanuela Ferrante, Assessora del Comune di Napoli con deleghe allo Sport e alle Pari Opportunità.

Napoli Pallavolo

Squadra maschile guidata dal coach Angelo Colarusso e dall’assistent coach Gennaro Ferrentino

Paolo Iadevito – Maglia n. 19

Giovanni Balestra – Maglia n. 2

Giacomo De Vito – Maglia n. 10

Lorenzo Cimmino – Maglia n. 6

Bruno Davascio – Maglia n. 18

Massimiliano Antinolfi – Maglia n. 13

Diego Laudato – Maglia n. 11

Adriano Mariani – Maglia n. 86

Fabio Quaremba – Maglia n. 22

Alfonso Capriolo– Maglia n. 5

Salvatore Di Vincenzo – Maglia n. 17

Alessio Cesario – Maglia n. 7

Pasquale De Micco – Maglia n. 3













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS