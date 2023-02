Bomba a Varcaturo, Di Fenza: non escludere pista richiesta pizzo 

Il Consigliere Regionale di Centro Democratico Di Fenza: “Commercianti area nord troppo spesso minacciati.

Ancora attentati intimidatori nella zona a Nord di Napoli. Un ordigno è esploso la scorsa notte a Varcaturo in via Ripuaria, frazione di Giugliano. L’esplosivo è stato posto da ignoti davanti a un negozio, un centro scommesse che sorge nella galleria commerciale della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano. Ascoltato dai poliziotti, il proprietario dell’esercizio commerciale ha riferito di non aver mai subito alcun tipo di minaccia. In corso le indagini per individuare gli autori del gesto.

“Dietro l’esplosione di un ordigno a Via Ripuaria la notte scorsa aleggia lo spettro dell’estorsione. Un’ipotesi davvero preoccupante, specie se tracciamo il profilo dei numerosi episodi criminali registrati negli ultimi mesi nell’area nord dove già sono stati registrati tentativi di usura, sventati dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri e da commercianti che non hanno ceduto al racket. Di fronte a questo scenario, che si va man mano delineando, serve un intervento forte e deciso da parte delle forze dell’ordine per debellare il ritorno di questo schifoso sistema che danneggia il commercio e le famiglie”. Lo ha detto il consigliere regionale di Centro Democratico, Pasquale Di Fenza, che ha appreso la notizia dalla stampa e ha lanciato subito l’allarme affinchè si intervenga.

“Nessun ipotesi e da escludere in questo periodo storico dove la criminalità è messa sotto torchio dalle procure e dal lavoro eccezionale delle nostre forze dell’ordine. Ogni occasione potrebbe essere buona per portare soldi nelle casse della camorra e spesso la strada più facile per farlo è attraverso il racket. Recentemente c’è stata una bellissima cerimonia proprio a Giugliano che ha premiato le migliori personalità del territorio ed oggi purtroppo ci troviamo ad apprendere notizie sconfortanti. Così ha concluso Di Fenza.