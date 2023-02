Marano, giovane precipitato dal terzo piano: caduta attutita dai balconi. Indagano i carabinieri

1.169 Visite

E’ ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il 16 enne caduto dal balcone, al terzo piano di un appartamento di via Baracca, nel pomeriggio di oggi. In casa c’era la madre del ragazzo. L’allarme è stato lanciato da una residente che ha udito il tonfo. La caduta del 16enne, che ha un deficit cognitivo, è stata attutita dai balconi e piante sottostanti. I carabinieri della compagnia di Marano indagano sulle cause che avrebbero potuto spingere il giovane a compiere tale gesto. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS