La bimba non ha «nulla di grave». La piccola di 2 anni aspetta ore sul lettino, poi muore per un’encefalite fulminante

306 Visite

Sarà un’indagine della Procura di Lecce a valutare se vi sono state responsabilità professionali dei medici nel decesso di una bambina di due anni e mezzo morta il 29 dicembre scorso nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per un’encefalite fulminante, probabile conseguenza di un virus influenzale. La patologia – secondo la denuncia della famiglia della vittima riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia – non sarebbe stata riconosciuta dai sanitari del nosocomio di Gallipoli, dove la bambina era stata portata in un primo momento la sera del 26 dicembre con 41 di febbre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS