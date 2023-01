Presidenziali 2024, Trump suona la carica: “C’è un solo presidente che ha sfidato il sistema”

104 Visite

Il 28 gennaio l’ex presidente Donald Trump ha dato il via alla sua corsa per le presidenziali del 2024 con due comizi nel New Hampshire e nel South Carolina, due degli Stati a voto anticipato: si tratta dei primi incontri con gli elettori della sua campagna elettorale, da quando ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca, più di due mesi fa.

“Le elezioni del 2024 – ha spiegato Trump rivolgendosi ad un ristretto numero di fedelissimi – sono la nostra ultima possibilità per salvare il nostro Paese, e abbiamo bisogno di un leader che sia pronto a farlo dal primo giorno”. “Insieme completeremo l’opera incompiuta di rendere di nuovo grande l’America”, ha aggiunto Trump, nel corso del suo intervento serale in Colombia ad un evento per presentare il suo gruppo dirigente del South Carolina.

“C’è solo un presidente che ha sfidato l’intero establishment a Washington, e con il vostro voto l’anno prossimo lo faremo di nuovo”, ha proseguito. “Abbiamo bisogno di un combattente che possa affrontare la sinistra, la palude, i media, il ’deep state’….i globalisti e la Cina, e difendere l’America”, ha aggiunto. Il tycoon ha preso di mira la sinistra radicale, i Rinos (i repubblicani solo di nome, ndr) “piu’ pericolosi dei democratici”, la teoria critica della razza, l’ideologia gender e anche “le turbine a vento di fabbricazione cinese che uccidono gli uccelli”. L’ex presidente ha vantato anche i suoi presunti successi in materia di ’law and order’, immigrazione, rafforzamento dell’esercito.













