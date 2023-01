Qatargate, la magistratura belga chiede la rimozione dell’immunità per il dem napoletano Cozzolino

117 Visite

La magistratura belga ha chiesto al Parlamento europeo la rimozione dell’immunità per l’ eurodeputato italiano Andrea Cozzolino e per il collega italo-belga Marc Tarabella, i cui nomi compaiono agli atti dell’inchiesta sulle ingerenze del Qatar e del Marocco nei lavori dell’assemblea.

La richiesta di rimozione dell’immunità era ampiamente prevista per i due deputati i cui nomi compaiono più volte nelle carte dell’inchiesta che sta sconvolgendo il parlamento europeo.

Tarabella e Cozzolino, quindi, vanno ora formalmente aggiunti all’elenco degli indagati che, al momento, sono Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato del Pd e poi di Articolo Uno, Eva Kaili, vice presidente del parlamento destituita nelle scorse settimane, che sono in carcere come il compagno della Kaili, Francesco Giorgi, e il segretario della ong No peace without justice Niccolò Figà Talamanca, anche lui arrestato.

Ci sono poi la moglie e la figlia di Panzeri, Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, ai domiciliari in Italia, Luca Visentini, segretario (sospeso) dell’Unione confederale internazionale dei sindacati, immediatamente rilasciato.