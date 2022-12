Napoli, pronti soccorso senza medici: ne mancano 162

29 Visite

Rete dell’emergenza e pronti soccorso: la mappa delle carenze in città è fatta di grandi buchi nelle prime linee di tutti gli ospedali. In totale compongono una voragine di 162 unità mediche che mancano all’appello. Le defezioni e le fughe di camici bianchi registrate negli ultimi anni sono un bollettino di guerra. Tra pensionamenti, dimissioni volontarie, ripieghi su altre funzioni e concorsi deserti sono andati via, in pochi anni, il 50 per cento delle dotazioni. Il colpo di grazia è stata la pandemia, ma non è l’unico fattore ad aver inciso. I cittadini sono stremati, anche su molte altre vicende: le difficoltà a farsi visitare dai medici di base, la difficoltà (causa tetti di spesa) ad avere accesso alle visite specialistiche, anche con i centri convenzionati. Liste di attesa lunghissime.













