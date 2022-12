SALMO FA TAPPA A EBOLI CON IL FLOP TOUR

66 Visite

Dopo essere stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso luglio, davanti a 50 mila persone, e dopo la grande partenza dal Mandela Forum di Firenze del FLOP TOUR, SALMO farà tappa domani, martedì 6 dicembre 2022, al PalaSele di Eboli.

Con il suo FLOP TOUR (organizzato e prodotto da Vivo Concerti insieme a Lebonski) SALMO propone uno show completamente nuovo e pensato per l’occasione, un concerto imperdibile dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano i suoi live. Sul palco è accompagnato da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Insieme, regaleranno ai fan di ogni data uno spettacolo completamente originale e vario, con momenti di crudo metal, djset trascinanti, oltre a uno speciale momento acustico, con il debutto per la prima volta live dei brani tratti da “Salmo Unplugged (Amazon Original)”, lo speciale editoriale uscito il 3 ottobre su Amazon Music Italia. Questa nuova esclusiva tracklist unplugged, registrata a fine estate in Sardegna, con arrangiamenti nuovi, sarà pubblicata anche in vinile dal 9 dicembre 2022, disponibile in pre-order.

Una scaletta totalmente inedita che comprende anche i suoi brani più significativi oltre alle tracce dell’ultimo disco “FLOP” (oltre 240 milioni di streaming totale e certificato doppio disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “KUMITE” (doppio disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “KUMITE” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

Una cura particolare è dedicata alla scenografia in continua evoluzione e ai visual – pensati per sottolineare ogni brano della setlist – che attingono al poliedrico immaginario di SALMO. Per tutta la durata dello show si alternano sullo schermo immagini 3D e l’avatar dell’artista, sapientemente disegnato da Alessandro Fele e Andrea Folino, servendosi anche dell’impiego di software di Intelligenza Artificiale. A fare da sfondo, ambientazioni e scenari a tratti apocalittici e distopici, di città in fiamme o ambienti desertici. L’intero concept visual, prodotto da Reef Studios, è stato sviluppato da Fr3nk Zappa e da Andrea Folino, che ha diretto anche il set e light design (a cura di Blearred), contribuendo a creare un gioco di continuità fra palco, artista e fan, grazie anche all’uso di luci neon e fumo.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO – con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 40 dischi d’oro – ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.

INFO UTILI Il FLOP TOUR è organizzato e prodotto da Vivo Concerti (www.vivoconcerti.com) insieme a Lebonski, la tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. RADIO 105 è radio partner del tour. Gli ultimi biglietti ancora disponibili saranno acquistabili anche direttamente al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show a partire dalle ore 18, apertura cancelli ore 19, inizio show ore 21. Per info: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Si chiuderà lunedì 12 dicembre con Alessandra Amoroso e il suo “Tutto Accade Tour” Il calendario 2022 degli show al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. La stagione dei grandi live riprenderà nel 2023, 4 gli appuntamenti già annunciati: “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” il 30 marzo, “MAX30” di Max Pezzali il 7 aprile, il “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti l’11 aprile e il grande ritorno di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour” il 25 maggio.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

