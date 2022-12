Pazzo Giugliano, al 94′ è Salvemini a regalare i tre punti con il Foggia

116 Visite

In pieno recupero, con un gol di Salvemini, il Giugliano riesce a superare il Foggia. Gara spettacolare, a tratti rocambolesca, con gli uomini di Di Napoli che dominano nel primo tempo e in avvio di ripresa. Tigrotti in rete con Rizzo e Di Dio. Poi il Foggia viene fuori, i gialloblu non gestiscono al meglio e subiscono due reti: a siglarle Frigerio e Tonin, quest’ultimo in gol al 47′ della ripresa. Ci pensa però Salvemini, due minuti dopo, a regalare il prezioso successo al Giugliano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS