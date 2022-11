POZZUOLI E QUARTO INVIANO MEZZI E UOMINI A ISCHIA

232 Visite

Il Centro Operativo di Controllo del Comune di Pozzuoli è in riunione permanente da questa mattina per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta investendo la Campania in queste ore.

Numerose le segnalazioni pervenute attraverso tutti i canali attivati e continui gli interventi della Polizia Municipale, dei tecnici del Comune e della Protezione Civile.

La Capitaneria di Porto e il Comune di Pozzuoli stanno, nel frattempo, regolando e facilitando l’imbarco dei mezzi di soccorso diretti sull’Isola di Ischia.

Il Comune di Pozzuoli ed il Comune di Quarto stanno predisponendo in questi minuti l’invio a Ischia di mezzi e risorse umane per affiancare e sostenere le amministrazioni locali e i cittadini nelle operazioni di soccorso.

Si invita tutta la popolazione ad evitare gli spostamenti non necessari, fino al termine dell’allerta meteo arancione, che è stata prorogata alle 18 di domani.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS