Marano, strazio viabilità: al primo vico Vallesana è caos, Maiello, i vigili e i commissari continuano a dormire

Gentile direttore, quel che accade da ormai più di due settimane in via Cupa Dormiglione è allucinante: camion bloccati e auto che attraversano questa strada. Stanno distruggendo la nostra proprietà e ormai non si è più neanche liberi di uscire dal cancello di casa. Alla chiusura d via Vallesana, come tutti sanno, si è aggiunta anche la chiusura del primo vico. Il Comune, il dottor Maiello e i vigili non offrono alternative: siamo costretti a vivere così, a vivere in questo inferno.

Valentina (Marano)













