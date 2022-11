Calcio dilettanti, ancora una rissa: stavolta al Vallefuoco di Mugnano

299 Visite

Ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio della nostra regione. L’ultimo atto di una lunga serie è andato in scena al Vallefuoco di Mugnano. A farne le spese l’allenatore del Carinola Luigi Scagliarini (nella foto ripresa dal Meridiano news). L’uomo, che ha riferito di essere stato aggredito dai dirigenti di casa, è stato medicato in ospedale al culmine di una rissa scoppiata al termine dell’incontro Villaricca-Carinola, valevole per il campionato di Prima Categoria. Immediata la replica del club villaricchese, che in una nota condanna gli atti di violenza e nel contempo riferisce di un’aggressione subita a bordo campo dal presidente Nicola Tambaro. L’anziano patron sarebbe stato poi medicato in ospedale.













