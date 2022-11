Napoli-Udinese, Spalletti rilancia Elmas dal primo minuto

74 Visite

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Luciano Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Deulofeu, Success. All. Sottil.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Gli abbonati in possesso di Smart Tv potranno seguire il match collegandosi all’app, mentre quelli che hanno televisori tradizionali potranno utilizzare Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, XBox, Playstation, e Timvision. Napoli-Udinese sarà anche visibile su Sky sul canale Zona DAZN (214) per chi ha aderito alla promozione Sky-DAZN. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.













