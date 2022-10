Quarto, beni confiscati: lavori al via nell’immobile vandalizzato. Sarà un centro per anziani

93 Visite

Un centro per anziani nel bene confiscato appartenuto a Vincenzo Maresca, affiliato al clan dei Casalesi. I lavori sono iniziati ieri nella struttura di via Kennedy, che nel giugno di un anno fa era stata vandalizzata da ignoti poco prima che l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie lo consegnasse al Comune di Quarto. L’intervento di messa in sicurezza e restyling, per un costo complessivo di 200 mila euro finanziati dalla Regione, termineranno entro la fine dell’anno. La struttura è situata nella centralissima via Kennedy, a pochi passi dalla stazione della Circumflegrea. “

Dopo l’inaugurazione del centro per le famiglie – spiega il sindaco Antonio Sabino – andiamo avanti con i lavori per una nuova, importante struttura. Grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione, finalmente, dopo tanti anni, la nostra città avrà il suo centro per anziani-

Sarà un punto di aggregazione e socialità – aggiunge il primo cittadino di Quarto – dove i nostri genitori, i nostri nonni potranno trascorrere momenti felici e in sicurezza. Grazie al riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, a Quarto si aggiunge un altro piccolo-grande tassello di legalità e vivibilità”













