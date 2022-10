Marano, raid dei ladri alla scuola di San Rocco ma il colpo fallisce. Volevano rubare le lavagnette elettroniche

285 Visite

Tentato furto nella nella notte scuola di San Rocco, a Marano. I ladri, come ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, non sono riusciti a portare via alcune lavagne elettroniche su cui avevano messo gli occhi. Sono riusciti a rubare solo pochi spiccioli dalle macchinette del caffè. Per mettere in atto l’irruzione hanno danneggiato una grata. L’istituto non è munito di sistemi di videosorveglianza.













