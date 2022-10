E’ un Napoli che incanta e che fa sognare

123 Visite

Che sogno! È un Napoli che incanta. E non solo per il risultato rotondo (l’ennesimo) che arriva nella settimana del «set» vinto ad Amsterdam. Partita dopo partita questa squadra ha acquisito la consapevolezza di potersela giocare contro tutte e lo fa sempre con la personalità delle grandi. Simeone è il miglior dodicesimo uomo che Spalletti potesse chiedere: perché entra con la voglia di un ragazzino ma anche con la concretezza del bomber navigato. Prezioso il lavoro dei terzini che oramai sono diventati assist man di professione (Mario Rui e Di Lorenzo) o addirittura bomber (Olivera). Il centrocampo gira a meraviglia grazie alla lucidità di un Lobotka che non sbaglia un passaggio, una giocata o un contrasto. E poi Kvara: anche quando gioca in punta di piedi è decisivo.













