Elezioni, i partiti (sconfitti dal 5 Stelle all’uninominale) attendono ora la ripartizione dei collegi plurinominali. Topo e Schiano alla finestra

C’è attesa per il riparto dei seggi per i collegi plurinominali. Il 5 Stelle ha fatto incetta di seggi negli uninominali, ma ora gli altri partiti attendono buone nuove. Sperano Michele Schiano, consigliere regionale di Fdi, che ha buone possibilità di spuntarla, mentre è in bilico Raffaele Topo, uomo di peso del Partito democratico. Nulla da fare, invece, per Andrea Caso, parlamentare maranese uscente. Ce la fa, invece, Antonio Caso, puteolano eletto nel collegio di Giugliano. Caso che alle ultime amministrative non era riuscito a farsi eleggere consigliere nel comune di Pozzuoli.













