Marano, elezioni amministrative 2023: una girandola di nomi per la carica di sindaco. Da De Biase a Scoppa, da Morra a Speranza

Elezioni amministrative 2023, circolano tanti rumors, tanti nomi, purtroppo pochi di spessore. Il rischio, lo abbiamo scritto molte volte, è che il Comune si avvii verso un quinto scioglimento per camorra. Speriamo che qualcuno si ravveda in tempo. Nel frattempo, per dovere di cronaca, registriamo dal territorio e dagli ambienti politici i seguenti segnali:

Pd: possibili candidati Matteo Morra, Stefano Stanzione, Roberto Sorrentino.

M5s: possibile candidato Francesco Speranza.

Free Marano: possibile candidato Domenico Galardo.

Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia e civiche: possibili candidati Alessio Scoppa, Alfonso Pezzella, Emilio Martino, Luigi De Biase.

Sinistra radicale: possibili candidati Stefania Fanelli, Francesca Licata.

Terzo polo e Per le persone e le comunità: possibili candidati Michele Izzo, Crescenzo Coppola, Francesco Granata, Gemma Infantocci e altri.

Ripetiamo: si tratta di rumors in alcuni casi, per altri c’è molta più sostanza.













