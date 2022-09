Procura di Napoli, Gratteri in campo per sostituire Melillo

62 Visite

I termini per la presentazione delle domande scadono fra dieci giorni: poi, dal 12 settembre, il quadro sarà chiuso e la corsa per la guida della Procura di Napoli potrà avere ufficialmente inizio. Ma già adesso sul tavolo ci sono le prime certezze. Nei giorni scorsi ha formalizzato la sua candidatura il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

Calabrese, 64 anni, da sempre in prima linea nelle indagini contro la ‘ndrangheta, Gratteri è considerato a pieno titolo uno dei maggiori favoriti per la successione a Giovanni Melillo che il 4 maggio scorso ha lasciato il Centro direzionale dopo essere stato nominato procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo al posto di Federico Cafiero de Raho. Accanto a Gratteri, correranno per Napoli altre toghe di spessore.

Fra gli altri, proporranno certamente domanda due magistrati che hanno lavorato a lungo a Napoli, il procuratore di Benevento Aldo Policastro e il procuratore di Potenza, Francesco Curcio, e toghe attualmente al vertice di altri uffici giudiziari di rilievo, come il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris e quello di Bologna, Giuseppe Amato, e di Messina, Maurizio De Lucia. Viene data per certa anche la candidatura dell’attuale procuratrice reggente dell’ufficio napoletano, Rosa Volpe.













