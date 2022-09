MARANO. Il Pd porta Speranza in città, Potere al Popolo: “Basta passerelle elettorali”

Oggi pomeriggio il Pd terrà un incontro politico-elettorale dal titolo “Le risorse del PNRR per il potenziamento della medicina territoriale” al quale, fra gli altri, parteciperà anche il Ministro Speranza.

Per noi questa è solo l’ennesima passerella elettorale, l’ ennesima pagliacciata di un ministro che non ha fatto nulla per potenziare la sanità, anzi la sua gestione non ha fatto altro che amplificare le lacune di un sistema nazionale sanitario al collasso che sono emerse drammaticamente negli ultimi due anni di pandemia. Lacune causate e amplificate dai continui tagli varati dai governi tanto di centro destra che di centro sinistra, di cui il suo PD è principale azionista.

Il caro Ministro Speranza rappresenta un partito che ha distrutto il lavoro, col jobs act, rendendo precari i contratti e che nulla ha fatto a difesa dell’ambiente e dei territori, un partito guerrafondaio che continua ad aumentare le spese militari.

Qualcuno spieghi a Speranza e a chi lo sosterrà in questa iniziativa che Marano è stanca di promesse e passerelle elettorali e di personaggi che non conoscono minimamente il territorio.

Marano merita di più!

COMUNICATO STAMPA POTERE AL POPOLO