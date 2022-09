Giugliano, l’impianto per la rimozione delle ecoballe. De Luca lo presenta e attacca i manifestanti: “Noi le togliamo e loro protestano”

52 Visite

È stato presentato questa mattina da Vincenzo De Luca il nuovo impianto di smaltimento di ecoballe che sorgerà a Giugliano. In contemporanea alla conferenza stampa, che è avvenuta nella sede della regione a Napoli, i cittadini sono scesi in strada a Giugliano sotto il Comune bloccando la circolazione delle auto.

Manifestanti contro l’impianto di ecoballe di Giugliano

I manifestanti protestano contro questa nuova apertura di un sito di rifiuti in città.

“Noi giuglianesi e varie organizzazioni di cittadini siamo da anni a protestare contro l’inquinamento ambientale delle ecoballe che stanno qui da anni. Molte volte sono andate a fuoco, oggi De Luca inaugura di nuovo l’apertura di questo impianto in un paese che non riesce a raccogliere i rifiuti lungo le strade e vuole raccogliere tutte le ecoballe e distruggerle qui“.

De Luca presenta l’impianto di smaltimento ecoballe

De Luca ha invece presentato alla stampa il nuovo impianto di Giugliano che è dotato di alta tecnologia:

“Questo è uno dei capitoli più importanti per la realizzazione del ciclo di rifiuti dopo la sanzione europea pesante di 20 milioni secchi per infrazione ambientale. Avevamo 5 milioni di tonnellate accumulate in ogni luogo della Campania, la rimozione delle ecoballe è uno degli argomenti più importanti del nostro programma elettorale e se non le toglievamo noi rimanevano per secoli e secoli. Prima si potevano esportare i rifiuti all’estero come in Cina per questo il nostro piano ha subito ritardi. Ad oggi abbiamo eliminato un milione e 400 mila di ecoballe, abbiamo realizzato un impianto a Caivano con capacità di 2 milioni, abbiamo eliminato le discariche nella nostra Regione”.

“Protestano perché eliminiamo le ecoballe? – replica De Luca – Non si possono rimuovere con uno schiocco di dita. I campi di ecoballe sono a Giugliano, non a Napoli. Stiamo bonificando la città con un impianto moderno ad alta tecnologia, liberando Giugliano da milioni di tonnellate di ecoballe . E’ tempo di serietà. Qual è il problema? Tutto perfettamente a norma per le emissioni in atmosfera. Finiamola e ringraziamo il Padreterno che c’è un governo regionale che prende in carico milioni di ecoballe per ridare dignità a un territorio bellissimo”.

Nappi (Lega): De Luca e le balle dei due anni, ora tempi certi smaltimento

“Anche oggi, alla presentazione del nuovo impianto per lo smaltimento delle ecoballe a Giugliano, il presidente De Luca ha dimostrato di avere problemi con i calcoli dei tempi: quante volte si è impegnato a dire che sarebbero bastati due anni a rimuovere le alte montagne di rifiuti accumulati? Di due anni in due anni, le promesse si sono moltiplicate e anche oggi in pompa magna ha inaugurato una struttura raccontando sempre la stessa storia. Il problema è che siamo in pesantissimo ritardo e oggi scopriamo anche che si dovranno trovare nuove risorse perché sono aumentati i costi e i 230 milioni di euro a disposizione non bastano più. Caro presidente, è arrivato il momento di dire la verità ai cittadini, gli stessi che oggi hanno protestato con un sit in e che lei ha deriso, incurante della loro preoccupazione. Abbiamo bisogno di tempi certi e non più di chiacchiere, perché adesso insieme a quelle sui rifiuti dobbiamo eliminare anche le balle raccontate alla gente”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.

Salvatore Onofaro, presidente del Consiglio comunale di Qualiano: “Un nuovo impianto sorge in un luogo in cui era prevista una bonifica mai attuata. De Luca fa propaganda sulla pelle dei cittadini. Il Comune di Qualiano e i suoi cittadini, che più di tutti si sono mossi per evitare questo scempio, sono quelli maggiormente penalizzati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS