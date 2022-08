Stadio Maradona, conclusi i lavori di restyling: l’annuncio di Di Fenza

76 Visite

“Ancora una volta la Regione Campania dimostra di sostenere il calcio e di avere a cuore le sorti dello Stadio Maradona. Si sono infatti conclusi oggi, in anticipo rispetto al cronoprogramma, gli interventi di ristrutturazione dello spogliatoio ospiti, di restyling edilizio, miglioramento impiantistico e ridefinizione delle sala stampa e del “miglio azzurro” della struttura di Fuorigrotta”.

Spiega in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.

“Il Calcio Napoli, in vista dell’esordio casalingo, avrà a disposizione una Stadio sempre più all’avanguardia e al passo con i tempi. Complessivamente dopo i 25 milioni delle Universiadi, la Regione ha destinato ulteriori 1,5 milioni di euro – prosegue Di Fenza – un lavoro encomiabile che dimostra l’impegno profuso dal Governatore De Luca per migliorare un pezzo di storia della nostra città”.

“In questa estate dove abbiamo registrato un boom di arrivi turistici possiamo prepararci per il futuro incrementando i fattori di attrazione a Napoli. Penso alla riqualificazione del Centro Sportivo Paradiso di Soccavo, potrebbe diventare un vero e proprio Museo dedicato al Napoli e al “Dio del calcio” Diego Armando Maradona, visitabile dagli appassionati e dagli stranieri. A dicembre 2020 fu approvato in Consiglio Regionale un ordine del giorno a mia firma che impegnava la Giunta a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico, con annessa struttura ricettiva. Si sta lavorando per finalizzare l’iter burocratico propedeutico alle valutazioni del caso, al momento non c’è ancora nulla di definito ma siamo fiduciosi”. Conclude Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS