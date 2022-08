Elezioni 2022, collegi uninominali: il Pd candida Siani, Raia, Pepe e Valente

78 Visite

Per quanto riguarda i collegi uninominali, il Partito Democratico in Campania ha candidato alla Camera dei Deputati l’uscente Paolo Siani, fratello di Giancarlo, giornalista del Mattino ucciso dalla camorra, nel collegio 1, che comprende tutta l’area flegrea; la consigliera regionale Paola Raia, nel collegio di Somma Vesuviana; Antonella Pepe, presidente provinciale del partito, a Benevento; il consigliere regionale Maurizio Petracca ad Avellino e il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara nel collegio di Scafati. Nei collegi uninominali del Senato troviamo invece la senatrice uscente Valeria Valente a Napoli, candidata anche nel proporzionale dietro il ministro della Cultura Dario Franceschini; Tommaso De Simone, presidente della locale Camera di Commercio, a Caserta; Carlo Iannace, medico ed ex consigliere regionale, a Benevento. Gli altri collegi uninominali saranno appannaggio delle altre forze della coalizione di centrosinistra che non hanno ancora ufficializzato i loro candidati: tra di essi, nel collegio di Pomigliano d’Arco sua città di origine, dovrebbe figurare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.













