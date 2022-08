Giovani a rischio, Nappi (Lega): De Luca sempre più leghista, ma  non può avere la tessera

74 Visite

“De Luca sempre più leghista, ma non possiamo dargli la tessera perché noi facciamo politica per passione e non per professione. All’improvviso scopre che gli studenti in Campania sono esposti al rischio di dipendenze e di essere coinvolti in azioni violente. Mentre parla, però, continua a tenere i fondi europei chiusi nel cassetto, la Lega invece fa i fatti: grazie all’impegno di Matteo Salvini e del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, sono in arrivo per la Campania 500mila euro per iniziative di contrasto allo spaccio di droga vicino alle scuole”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Istruzione del Consiglio regionale.















