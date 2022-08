Parcheggiatori abusivi, a Lago Patria chiedono pizzo della sosta all’ingresso di un bar e danneggiano auto rubando ciò che c’è all’interno

226 Visite

E’ avvenuto alle 22,15 di sabato a Lago Patria nello slargo sul quale insiste un noto bar della zona. Due professionisti arrivano in auto e intendono prendere un caffè, immediatamente si palesa il parcheggiatore che con arroganza pretende il pizzo della sosta. Ma la sorpresa per i clienti del bar c’è all’uscita dal locale perché trovano il vetro del finestrino della macchina, nuova di tre mesi, frantumato e all’interno tutti i vani aperti e disordine, nonostante nell’ auto non ci fosse nulla in vista. I frequentatori del bar affermano che non è la prima volta, ma è una pratica che si ripete molto spesso il sabato quando in quel luogo arriva un auto nuova. Deve dunque trattarsi di delinquenti abituali, mi chiedo come mai i residenti della zona e il titolare del bar non abbiano denunciato e richiesto la presenza delle forze dell’ordine per tutelare i propri interessi e la sicurezza dei clienti.













