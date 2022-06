L’UNIVERSO PARALLELO DELL’ONOREVOLE CASO. PER LUI I COMMISSARI DI MARANO STANNO BEN OPERANDO. VIVENDO A ROMA DA TEMPO, FORSE NON SA. RINFRESCHIAMOGLI LA MEMORIA..

789 Visite

L’onorevole Andrea Caso, maranese ma da alcuni anni (per ragioni politiche) più avvezzo alle vie della Capitale, sostiene in una nota che i commissari alla guida di Marano stanno facendo cose egregie, che si stanno progettando cose importanti nell’interesse della città.

Lo dice mentre il 90 per cento e passa dei cittadini si lamenta dell’operato della triade, giunta in città un anno fa ereditando (questo lo precisiamo sempre) una situazione a dir poco disastrosa, in gran parte frutto delle scelte e non scelte scellerate di diverse giunte locali.

Caso – dimaiano doc e passato repentinamente nel neonato soggetto politico del ministro degli Esteri – sembra dimenticare che da mesi (ormai quasi un anno) migliaia di cittadini soffrono la sete; dimentica le grane relative allo stadio, alla pubblica illuminazione, al dissesto stradale. Non è conoscenza, vivendo a Roma o leggendo poco i giornali che parlano del territorio, della gaffe del Comune sulla vicenda Pip, della gaffe (enorme) compiuta per la commissione paesaggio e non si accorge del mare di illegalità che ancora affligge il territorio, dove regnano sovrani abusi (edilizi e commerciali) di vario genere. Non si è accorto nemmeno della distanza (siderale) tra i commissari – che rappresentano lo Stato – e i cittadini. Caso non fa altro che parlare dell’ufficio del Giudice di pace, la cui palazzina oggi, allo stato, è per due terzi di due privati. Uno dei due, tra l’altro, è un suo amico e stretto collaboratore.

E’ proprio il caso di dire, insomma, che l’onorevole Caso vive in un universo parallelo. Un universo tutto suo.













