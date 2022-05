Giugliano, successo nella prima gara di poule scudetto. Ferraro: “Prestazione importante. Felice per i ragazzi”

Al termine del successo per 3-1 contro l’Audace Cerignola, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“E’ stata una bella partita contro una squadra davvero forte a cui faccio i complimenti. Siamo stati bravi a interpretare la gara e a vincerla. I ragazzi hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro valore umano. Siamo anche felici di aver cancellato l’ultima brutta partita contro la Cynthialbalonga. Adesso guardiamo avanti e continuiamo a lavorare. La premiazione è stata una grande emozione meritata per un’annata fantastica. Ci teniamo tanto a questa maglia, l’abbiamo dimostrato per l’ennesima volta”.