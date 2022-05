Napoli e provincia: il Pd, gli scioglimenti per camorra e la questione morale mai affrontata

90 Visite

Il Pd e la questione morale. Anni e anni fa era centrale per gli ex comunisti, da qualche anno invece il tema della camorra e della legalità sembra essere passata in secondo piano. Negli ultimi tempi sono stati sciolti, per mafia, i comuni di Marano, Villaricca, Sant’Antimo e Torre Annunziata, tutti a guida Pd. A Pozzuoli, il sindaco Figliolia (Pd) e l’ex assessore regionale Oddati sono stati travolti da uno scandalo su appalti e tangenti. E molto, in Campania, sta emergendo anche dal cosiddetto “Sistema Salerno”. Il Pd provinciale ha da tempo annunciato un nuovo corso, ma resta il fatto che una seria analisi e riflessioni su quanto accaduto negli ultimi anni in tanti municipi della provincia non è mai stata fatta.

La verità che nessuno dice è che in provincia di Napoli, da 20 ormai, la fanno da padrone capibastone che hanno avuto o hanno (per ragioni familiari o di interessi di natura edilizia) rapporti con esponenti delle consorterie locale. Rapporti che risalgono agli Novanta. La sinistra, in provincia di Napoli, predicava bene ma razzolava malissimo. Poi arrivò l’era d Forza Italia e molti potentati (oscuri) si spostarono anche su quel versante. Ma ciò non spezzò i legami intessuti verso la metà-fine degli anni Novanta tra alcuni noti politici e imprenditori e soggetti legati al crimine organizzato. Un percorso che nella città di Marano ha visto protagonista anche la sinistra più estrema. Senza contare quel che accade da tempo nei comuni di Quarto e Mugnano, dove si assiste a una nuova cementificazione del territorio.













