55 Visite

Capri, bus inaccessibili alle carrozzine elettriche. Europa Verde sostiene la protesta del giovane Christian: “Stiamo segnalando questa questione da tempo, risposte azienda insoddisfacenti, prenda provvedimenti”

Europa Verde sostiene la protesta di Christian Durso, 30enne di Capri che ha denunciato l’impossibilità di salire sui pullman per i disabili con la carrozzina elettrica come lui. Il giovane ha sottolineato, rivolgendosi anche al Quirinale e a Palazzo Chigi, il mancato rispetto del suo diritto alla mobilità. I nuovi bus capresi sono dotati di una rampa laterale elettrica che non supporta però il peso della carrozzina elettrica, impedendo di fatto l’utilizzo del servizio alle persone con disabilità che ne dispongono.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS