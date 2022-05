Amministrative Marano 2023: per ora c’è molta aria di restaurazione. Caso vuole l’accordo con il Pd e lancia Speranza, fratello del candidato di 4 anni fa

276 Visite

Il M5s, come avevamo anticipato settimane fa, ha gettato (per così dire) la maschera: vuole allearsi con il Pd di Marano, partito che negli anni ha supportato la giunta Perrotta e quella Visconti, quest’ultima sciolta per mafia, e l’uomo in pole per la candidatura a sindaco – come avevamo scritto settimane fa – è l’avvocato semisconosciuto al territorio cittadino Francesco Speranza (nella foto), che avrebbe – secondo alcuni rumors ma attendiamo eventualmente conferme o smentite – un vincolo di parentela con l’ex direttore dell’Asl cittadina Gaetano Orlando. Speranza è il fratello di un altro avvocato che Caso voleva lanciare quattro anni fa, quando non riuscì o non volle presentare la lista pentastellata a Marano.

Ora Francesco è l’uomo scelto da Andrea Caso, che da tempo immemore (anche alla luce dei rapporti strettissimi che ha con alcuni personaggi della sinistra maranese e avvocati con forti interessi sul Giudice di Pace), vuole stringere l’accordo con i democratici, così come da input di Giggino Di Maio. Ci riuscirà? Bisognerà vedere a livello nazionale come si metterà tra qualche tempo.

Su altri versanti è già da tempo in movimento Luigi De Biase, ex dirigente comunale molto noto al territorio. Lo supportano apertamente l’imprenditore edile Antonio Cerullo e sembrerebbe – ma non abbiamo conferme ufficiali in tal senso – l’ex sindaco Salvatore Perrotta. Con De Biase, che non ha ancora sciolto ufficialmente la riserva, ci sarebbero anche alcuni esponenti del centrodestra (in autonomia) e si vocifera anche di qualche componente della famiglia Pezzella, da non confondere con i fratelli iscritti a Fratelli d’Italia.

Sul versante della sinistra estrema, che fino a pochi anni fa era tutta protesa sull’ex sindaco Bertini, da tempo invischiato in un processo per corruzione e concorso esterno, circola con insistenza il nome di Stefania Fanelli, più volte candidata al consiglio comunale e altre competizioni elettorali, ma bisognerà capire se Potere al Popolo è realmente convinto di questa eventuale candidatura o se vuole optare per una sua rappresentante.

Il centrodestra è al momento fermo: si attendono segnali da Lega, Fdi e Forza Italia. Nel limbo ci sono anche i centristi tendenti a sinistra, come i Moderati di De Fenza, Italia Viva e il gruppo di Azione. E si muovicchia anche Per le persone e la comunità, con Nicola Campanile, ex assessore di Bertini, ex sindaco di Villaricca ed ex sovraordinato della giunta Visconti.













