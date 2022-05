Marano, il 31 maggio maggio l’arrivo della Madonna di Fatima a San Castrese: ecco il programma

38 Visite

Martedì 31 maggio le Sentinelle Mariane, con la comunità della parrocchia di San Castrese, accoglieranno la Madonna di Fatima alle ore 19:30 fuori al piazzale della stessa parrocchia di San Castrese. Per l’occasione si invita tutta la città di Marano per pregare l’ultimo Santo Rosario del mese di maggio, mese della Vergine Maria, alle ore 20:00, affidando tutte le intenzioni per le famiglie di Marano. Alla fine del Santo Rosario ci sarà il volo di una corona di palloncini con piccoli bigliettini delle proprie intenzioni in cielo. Il tutto terminerà con la benedizione di don Luigi Merluzzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS