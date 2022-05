Giugliano, ultimo turno amaro: i tigrotti incassano sei gol sul campo del Cynthialbalonga

102 Visite

Ultimo turno amaro per il Giugliano, già certo del salto in serie C, che incassa sei gol sul a Genzano, sul campo del Cynthialbalonga. Partita da dimenticare per gli uomini di Giovanni Ferraro, che al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco erano già sotto di cinque gol. Per i padroni di casa segnano Barbarossa, De Muttis, Alessandro, Gagliardini e Nanni. Nella ripresa arriva anche la sesta realizzazione per la compagine laziale: il gol porta nuovamente la firma di Alessandro. Per i tigrotti, invece, vanno a segno Galdestony e Scaringella in pieno recupero.













