Pip Marano, l’ennesima querelle: la società dei Cesaro ricorre contro il Comune e un’azienda per illegittima occupazione di un capannone

Ancora liti, ancora querelle sulla titolarità dell’area Pip. La società dei Cesaro ha presentato un ricorso (ex articolo 703) per il rientro in possesso dei capannoni che il Comune di Marano – che negli anni scorsi ha rescisso la convenzione con l’azienda di Sant’Antimo – ha dato in affitto ad alcuni imprenditori, tra il gestore di Trincar. L’ente, anche sulla scorta di un pronunciamento di un giudice di Napoli nord – ritiene di essere proprietario di quelle strutture. Per la Iniziative industriali, invece, anche alla presenza di un’avvenuta rescissione, i capannoni non possono essere acquisiti dal Comune, bensì solo i beni e le infrastrutture del comparto A del complesso industriale di via Migliaccio.

Nel ricorso presentato al tribunale, gli amministratori e legali dei Cesaro parlano “di illegittima usurpazione di un bene di loro proprietà”. La società Trincar, dal canto suo, si difende: “Abbiamo un regolare contratto e non accettiamo di essere definiti come usurpatori. Faremo valere i nostri diritti”.













