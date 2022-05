Vomero: stretta sui parcheggiatori abusivi della movida. Carabinieri denunciano 12 persone

182 Visite

Controlli a tappeto ieri sera e questa notte nel Vomero da parte dei Carabinieri della locale compagnia che insieme ai militari del Reggimento Campania hanno setacciato le strade della movida.

Morsa sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi con i Carabinieri che hanno denunciato a piede libero 12 napoletani, sono 11 uomini e 1 donna. I denunciati sono stati sorpresi nell’attività illecita e denunciati perché recidivi nell’ultimo biennio. Controlli anche al codice della strada per i centauri indisciplinati per sanzioni che ammontano a 3mila euro.

Durante le operazioni sono state identificate 128 persone e controllati 45 veicoli tra scooter e auto.

5 gli assuntori di droga classe 2002 segnalati alla prefettura. Arrestato invece per evasione Pietro Grimaldi*, 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno trovato in giro nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

*nato a Napoli il 05/08/1970













