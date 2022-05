CAMPANIA, GRUPPO REGIONALE LEGA: “TERZO MANDATO È TEMA NAZIONALE”.

33 Visite

“Auguriamo a De Luca di essere sempre in buona salute, ma ai campani di avere presto una guida seria e autorevole. Il terzo mandato è per noi un tema nazionale, sull’argomento ci confronteremo con il nostro segretario federale Matteo Salvini”.

I consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro replicano così al commento del presidente della Regione Campania sull’ipotesi di un terzo mandato.

“De Luca – spiegano – farebbe bene a pensare alle priorità della nostra terra. Dal disastro Sanità all’emergenza occupazione fino al caos Trasporti: tutti settori nei quali in questi sette anni ha prodotto solo slogan e nessun risultato concreto. Diceva ‘mai più ultimi’, purtroppo lo siamo diventati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS