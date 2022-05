Nascondeva in casa 50 kg di cocaina, la sentenza per Ciro De Liso: arresti domiciliari e possibilità di svolgere un’attività lavorativa

175 Visite

Il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per De Liso Ciro, con la possibilità di svolgere anche attività lavorativa. Arrestato a fine dicembre 2021 dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, dopo una accurata attività di indagine e di osservazione lo hanno trovato in possesso di oltre 50 Kg di cocaina con un elevato principio attivo pari all’80% e di oltre dieci panetti di sostanza tipo hashish.

Inoltre, presso la propria abitazione i verbalizzanti rinvennero una elevata somma di danaro oltre ad altro stupefacente di tipo cocaina. Le indagini hanno disvelato anche il De Liso è un soggetto posto al crocevia di un elevato ed ingente traffico di stupefacenti destinato a Napoli e nell’interland che avrebbe fruttato diversi milioni di euro. Inoltre, dalle indagini è emerso una colleganza del predetto con ampi e diversi circuiti criminali dediti al traffico di droga. Il De Liso era stato scarcerato solo nel 2018 dopo aver espiato un cumulo per reati della stessa tipologia. Pertanto, la Procura di Napoli Nord, sulla base del compendio investigativo, non ha esitato a contestate al De Liso l’art. 80 DPR 309/90 per l’ingente quantitativo di cocaina aggravata dalla recidiva. Ebbene, il Gip accogliendo le argomentazioni dell’esperto avvocato Antonio Cavallo, ha disposto gli arresti domiciliari per De Liso Ciro, con la possibilità di svolgere anche attività lavorativa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS